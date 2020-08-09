سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد 9 أغسطس 2020.. الليرة ترتفع مجددا

تراجع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الأحد، بنحو 100 ليرة في تعاملات السوق الموازية غير الرسمية، في حين ظلت أسعار الصرف ثابتة لدى البنك المركزي والصرافات وشركات تحويل الأموال والبنوك.



وشدد مصرف لبنان المركزي في بيان شديد اللهجة على جميع المصارف والمؤسسات المالية التي تتعامل بالوسائل الإلكترونية، بضرورة أن تسدد قيمة أي تحويل نقدي إلكتروني بالعملات الأجنبية وارد من الخارج بالدولار الأمريكي، وأن تُعلم العميل بشكل واضح وصريح عن العمولات والرسوم المتقطعة عن كل تحويل.

وقلصت الإجراءات التي اتخذها مصرف لبنان المركزي بشأن الفتح العاجل للبنوك في أعقاب كارثة انفجار مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي، الحد من الصعود المتتالي للعملة الخضراء لتبدأ في التراجع تدريجيا بعدما تسببت في فقدان الليرة اللبنانية نحو 80% من قيمتها منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبدأ بعض النشطاء والمدونين في شن حملات للحد من التعامل بعملة الدولار الأمريكي، في محاولة لإنقاذ لبنان من تداعيات كارثة انفجار بيروت، حيث ستحتاج الحكومة لأكثر من 93 مليار دولار لإنقاذ الوضع، وفق تقرير معهد الدفاع عن الديمقراطية الأمريكي.

ويقول محللون ومصادر بقطاع التأمين إنه من المرجح أن يبلغ إجمالي خسائر انفجار مستودع ميناء بيروت المؤمن عليها نحو 3 مليارات دولار.

قتل الانفجار الذي وقع يوم الثلاثاء، وهو الأكبر في تاريخ بيروت، 154 شخصا ودمر قطاعا عريضا من المدينة وأحدث هزات أرضية في أرجاء المنطقة.

ويقول مسؤولون لـ"رويترز" إن الانفجار ربما تسبب في خسائر اقتصادية بقيمة 15 مليار دولار، والكثير من هذه الخسائر لم يكن مؤمنا عليه.

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لكن تقديرات سويس ري للتأمين أشارت إلى أن الخسائر المؤمن عليها ضد الانفجارات بمستودع في تيانجين، والتي قتلت ما لا يقل عن 116 شخصا، ما بين 2.5 مليار و3.5 مليار دولار.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية

السوق السوداء

سجل سعر صرف الدولار في لبنان في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) والصرافين غير المرخصين, ما بين 7300 – 7500 ليرة لبنانية للدولار الواحد بحسب ما أوردته بعض وسائل إعلام محلية، ليتراجع بنحو 100 ليرة عن سعر إغلاق السبت الذي سجل 7400 ليرة للشراء 7600 ليرة للبيع.

مصرف لبنان المركزي

وثبت مصرف لبنان المركزي سعر صرف الدولار عند 1507.5 ليرة. فيما لا يطبق هذا السعر إلا لواردات الوقود والأدوية والقمح.

الصرافات

أعلنت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية ليومي السبت والأحد، حصراً وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 كحد أدنى، والبيع بسعر 3900 كحد أقصى.

البنوك

وثبتت البنوك سعر الدولار عند 3850 ليرة للدولار الواحد. وتحتسب البنوك هذا السعر فقط لصغار المودعين الذين يقررون سحب جزء من ودائعهم.

الحوالات

أما عن أسعار تحويل الدولار والتي تحددها مديرية العمليات النقدية في مصرف لبنان المركزي، فقد تم تحديدها في نشرة أمس عند 3800 ليرة.

وهذا السعر لدولار الحوالات مثبت منذ 18 يونيو/حزيران الماضي، وكان قد سجل في 17 يونيو/حزيران 3810 ليرات.

ويُطبّق سعر الحوالات الرسمي في كافة شركات تحويل الأموال بلبنان، وهي أون لاين لتحويل الأموال (OMT)، وبوب فينانس (BOB Finance)، وكاش يونايتد (Cash United)، ومصري موني إكسبرس (MME)، وأونلاين كاش أنترناشيونال (OCI).