كندا تنشئ صندوقا خاصاً لدعم المتضررين من انفجار بيروت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت الحكومة الكندية أمس السبت، عن إنشاء صندوق خاص بجمع التبرعات بهدف مساعدة المتضررين جراء الانفجار الضخم الذي هز الثلاثاء الماضي مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت.



وأكدت وزيرة التنمية الدولية الكندية كارينا غولد، أثناء مؤتمر صحفي عقدته أمس، أن عملية جمع التبرعات من مواطني البلاد ستستمر حتى 24 من أغسطس الجاري، مضيفة أن الحكومة الكندية سترفع المبلغ الذي سيتم جمعه كي يصل إلى مليوني دولار كندي (أي نحو 1.5 مليون دولار أمريكي).

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وأوضحت الوزيرة أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار مساعدات بقيمة خمسة ملايين دولار تعهدت كندا بتقديمها إلى لبنان في ظل الانفجار المدمر، مشيرة إلى أن 1.5 مليون دولار كندي من هذا المبلغ سيتم تخصيصها إلى الصليب الأحمر اللبناني بهدف تلبية الاحتياجات العاجلة للمتضررين، بما يشمل إمدادهم بالغذاء والمأوى والخدمات الطبية، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وأسفر انفجار مرفأ بيروت الذي يعد الأقوى في تاريخ العاصمة اللبنانية، حسب آخر المعطيات، عن مقتل 158 شخصا وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين، فيما وجد أكثر من 300 ألفا من سكان المدينة أنفسهم مشردين.