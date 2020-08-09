الهند.. إضراب للعاملات على الخطوط الأمامية لمكافحة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

نفذت آلاف الهنديات العاملات في المجال الصحي إضرابا للمطالبة بتحسين أجورهن وتأمين وسائل حماية لهن خلال عملهن على الخطوط الأمامية لمكافحة وباء كوفيد-19.



ومع تسجيل الهند الآن ثالث أكبر عدد من الإصابات في العالم بكوفيد-19 التي بلغت أكثر من مليونين، أضربت عاملات في المجال الصحي في عدة ولايات يومي السبت والأحد، كما انهن يخططن ايضا لاحتجاج جماعي في دلهي الأحد.

وكانت الحكومة الهندية قد عهدت الى نحو مليون امرأة من برنامج "ناشطات الصحة المجتمعية المُجازات" بمسؤولية تقفي المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا وتتبعهم في جميع أنحاء البلاد، خاصة في القرى والأحياء العشوائية.

ويطلق على هؤلاء النساء صفة "متطوعات" وهن يتقاضين من الحكومة أجورا تبلغ 1000 روبية في الشهر (13 دولار).

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وتطالب الناشطات بزيادة راتبهن الشهري ليصبح 21 ألف روبية ومنحهن رواتب تقاعدية ومعدات حماية.

وتواجه هؤلاء النساء، اللواتي كن قد صعّدن احتجاجاتهن الشهر الماضي، مضايقات واعتداءات خلال عملهن في القرى.

وقالت شيكشا رانا احدى العاملات في هذا المجال في دلهي لفرانس برس إن 200 ناشطة على الأقل أصبن بفيروس كورونا في منطقة دلهي وحدها.

وأضافت: "أُصيبت عائلاتهن أيضا، واضطررن لجمع الأموال من أجل علاج واطعام أفراد أسرهن".

وتم إنشاء برنامج "ناشطات الصحة المجتمعية المُجازات" عام 2005، ومنذ ذلك الحين لعب دورا رئيسيا في القضاء على شلل الأطفال في الهند وكذلك المساعدة في الولادات المنزلية.