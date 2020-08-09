شكرا لقرائتكم صحيفة: باركليز يخضع للتحقيق ومزاعم بتجسسه على موظفيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يخضع بنك Barclays للتحقيق من قبل مكتب مفوض المعلومات Information Commissioner's Office، وهو هيئة مراقبة للخصوصية، وسط مزاعم تجسسه على موظفيه من خلال برنامج مراقبة للكمبيوتر من شركة Sapience Analytics.

ويواجه باركليز غرامة تصل إلى 1.1 مليار دولار إذا تبين أنه خالف قوانين الخصوصية، بحسب صحيفة The Telegraph.

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وكان البنك يقيس المدة التي يقضيها الموظفون بعيدًا عن مكاتبهم أو المدة التي يستغرقونها لإنهاء المهام من خلال برنامج شركة Sapience Analytics دون الكشف عن هوية الموظف لمدة 18 شهرًا.

لكن باركليز قام في فبراير الماضي بتشغيل وظائف إضافية ضمن البرنامج تسمح له باختيار أفراد معينين لمراقبتهم من خلال أجهزة الكمبيوتر التي يستخدمونها.

هذا أثار احتجاجات من قبل موظفيه، أدت إلى إيقافه المراقبة الفردية في وقت لاحق من ذلك الشهر، وقيامه بإبلاغ مكتب مفوض المعلومات بإجراءاته.