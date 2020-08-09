تعرف على خطة وزير الداخلية لتأمين انتخابات الشيوخ

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتدعيم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بالمقرات الانتخابية بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة بالإضافة إلى قوات التدخل السريع وعناصر البحث الجنائى والشرطة النسائية، وتكثيف الدوريات الأمنية تزامناً مع الانتخابات داخل وخارج المدن والطرق والمنافذ.

عقد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اجتماعًا مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية لمتابعة خطة تأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وذلك بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، حيث التقى الوزير مديرى الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”.

وأكد الوزير على أهمية الإستفادة من التقنيات الأمنية الحديثة وتحقيق الربط الفعال بين غرف العمليات والمتابعة بالمديريات مع الغرفة الرئيسية المجهزة لمتابعة عمليات تأمين الإنتخابات ، وكذا تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور.. كما وجه سيادته بالتواجد الميدانى الفعال لكافة المستويات الإشرافية والقيادية لمتابعة تنفيذ خطط تأمين العملية الإنتخابية من خلال توعية القوات والتحقق من المظهر الإنضباطى لها.

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واستعرض الوزير الخطط الأمنية التى انتهت من إعدادها أجهزة الوزارة لتأمين إنتخابات مجلس الشيوخ 2020، والتى ترتكز فى أحد محاورها الجوهرية على توفير المناخ الآمن للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم.

وتابع توفيق عبر تقنية “الفيديو كونفرانس” استعدادات أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن لتأمين سير العملية الانتخابية وخطط انتشار القوات بالمحاور الرئيسية والمواقع الهامة والحيوية على مستوى الجمهورية.