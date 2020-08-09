بلاغ جديد للنائب العام ضد مرتضى منصور «لإساءته لبلد عربي شقيق».. والبرلمان يناقش طلب رفع الحصانة عنه

كتب: ضياء السقا

تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ للنائب العام، المستشار حمادة الصاوي، ونيابة أمن الدولة العليا ضد رئيس نادي الزمالك مرتضي منصور "لتعمده الإساءة لبلد عربي شقيق".

وقال صبري في بلاغه: "نلتمس إصدار أمر فخامتكم باتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عن المبلغ ضده مرتضي منصور عضو مجلس النواب للتحقيق في البلاغ التالي: في الوقت الذي تسعي فيه الدولة بجميع أجهزتها لتنفيذ تعليمات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحسين العلاقات مع جميع دول العالم بصفة عامة والدول العربية بصفة خاصة، ونجحت كل الأجهزة في تحسين العلاقات وتنفيذ توجيهات وتعليمات الرئيس واستعادت مصر العظيمة مكانتها الريادية وسط العالم .. إلا أن المبلغ ضده بحقده وجحوده خرج ليعكر صفو العلاقات المصرية العراقية."

وأضاف البلاغ أن مرتضى منصور "أكد خلال اجتماع الجمعية العمومية لمناقشة الميزانية: (لو مشيت من نادي الزمالك هيبقى زى العراق)، وقد أثار هذا التصريح استياء واستنكار وغضب الأشقاء في العراق واعترضوا علي هذه الإهانة، ولما كان ذلك وكان مسلك المبلغ ضده يهدد العلاقات المصرية العراقية ويعكر صفوها ويخالف تماما توجهات القيادة السياسية خاصة إذا اخذ في الاعتبار أنه عضوا في مجلس النواب ويفترض فيه أن يقدر خطورة تصريحاته".

وتابع صبري: "وأمام ذلك لا يسع المبلغ إلا التقدم بهذا البلاغ ملتمسا بعد مشاهدة الاسطوانة المدمجة المرفقة واتخاذ إجراءات إدراج اسم المبلغ ضده علي قوائم الممنوعين من مغادرة البلاغ حيث انه يشرع في الهروب للخارج بعد أن كثرت البلاغات المقدمة ضده لارتكابه العديد من الجرائم والمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة البرلمانية التي يحتمي بها منعا لمحاكمته والتحقيق في هذا البلاغ وتقديمه للمحاكمة الجنائية العاجلة."

وأفادت وسائل إعلامية بأن مرتضى منصور وجه اعتذاره للعراق حكومة وشعباً، وذلك خلال لقائه بمسئولي المجموعات "الزملكاوية" على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وبحسب ما نقلت الوسائل الإعلامية، فإن منصور قال: "اعتذر لحكومة وشعب العراق إذا حدث سوء فهم بسبب مقولتي عن خوفي على الزمالك من أن يحدث له مثل العراق".

وأضاف قائلاً: "فكل الاحترام والتقدير للعراقيين جميعاً وهذا التشبيه كان خوفا على النادي مثلما كنا نخاف على العراق".

من جانبها، بدأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، والمتوقع أن يناقش خلاله طلب رفع الحصانة عن المستشار مرتضى منصور.

كان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب قد تلقى عدة خطابات تطالب برفع الحصانة عن المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك.

يشار إلى أن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قد تقدم بعدة بلاغات للنائب العام ضد مرتضى منصور بسبب تجاوزاته، كما طالب مجلس النواب برفع الحصانة عنه.