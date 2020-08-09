البرلمان يناقش طلب رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك

بدأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، والمتوقع أن يناقش خلاله طلب رفع الحصانة عن المستشار مرتضى منصور.
كان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب قد تلقى عدة خطابات تطالب برفع الحصانة عن المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك.
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