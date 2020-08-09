كوريا الجنوبية: قتلى وجرحى وإعصار الإثنين

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أودت الفيضانات في كوريا الجنوبية بنحو 30 شخصًا، فيما تنتظر البلاد تصاعداً في حدة الأمطار، مع وصول الإعصار جانغمي الإثنين.

سيول: قضى ثلاثون شخصًا على الأقل في كوريا الجنوبية جراء انزلاقات أرضية وفيضانات، وفق ما أفادت السلطات محذّرةً من أن الأمطار القوية لم تنتهِ بعد.

وتثير أمطار غزيرة الذعر في البلاد منذ مطلع الشهر الحالي. لكن قرابة نصف الوفيات سُجّلت في الأيام الثلاثة الأخيرة، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية. ولا يزال 12 شخصًا في عداد مفقودين.

وتمّ إجلاء قرابة ستة آلاف شخص بسبب الفيضانات. وسُجّل ما لا يقلّ عن 667 انهيارًا أرضيًا منذ بداية أغسطس.

ومن المنتظر تساقط المزيد من الأمطار في الأيام المقبل، مع وصول الإعصار "جانغمي" إلى شمال البلاد الاثنين، وفق ما ذكرت مصالح الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية.