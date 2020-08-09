شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية للانتخابات تعقم اللجان الانتخابية قبل ماراثون الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات، ظهر اليوم الأحد، تعقيم اللجان الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراؤها يومى الثلاثاء والأربعاء، وذلك بتعقيم مدرسة قصر الدوبارة بشارع القصر العينى.

وقال الدكتور محمد طه النمس استشارى التعقيم: "نعمل بناء على تكليف من الهيئة الوطنية للانتخابات، تجرى عملية التعقيم بالمدارس ومراكز الشباب التى بها لجان الانتخابات، التعقيم عبارة عن مادة يتم رشها لقتل الفيروسات الموجودة على الأسطح و خاصة فيروس كورونا، المادة غير ضارة".

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وأصاف الدكتور محمد طه النمس فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه سيتم تعقيم نفس اللجان الانتخابية بعد انتهاء اليوم الأول للتصويت، مؤكدا أن الفريق المكلف بالتعقيم تم تدريبه على أعلى مستوى .

وكان الدكتور محمد طه النمس استشارى التعقيم قال من قبل إنه سيتم تعقيم جميع اللجان الانتخابية على مستوى المحافظات، مضيفا أن الهدف الحفاظ على المواطن المصرى .

وأضاف محمد طه النمس فى تصريحات له، أنه سيتم توفير بوابات تعقيم بجميع اللجان الانتخابية، وتخصيص اثنين من فريق التعقيم ومهندس، داعيا المواطنين للمشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراؤها بالداخل يومى الثلاثاء والأربعاء.