شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع قانون حكومى بتعديل أحكام قانون تنظيم الجامعات لمواجهة تداعيات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، مشروع قانون مقدم الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، والذى تناقشه لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب برئاسة النائب سامى هاشم.

وانتظم مشروع القانون فى مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، مفادها" يضاف إلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 مادة جديدة برقم 197 مكررا نصها أنه يجوز فى حالك الضرورة للوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقك المجلس الأعلى للجامعات تعديل نظام الدراسة والامتحان ووضع بديل أو أكثر للتقييم فى عام جامعى أو فصل دراسى جديد محدد بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية".

وقال الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى، فى مستهل أعمال اللجنة، أن الدكتور خالد عبد الغفار من المنتظر حضوره بعد أن ينتهى من اجتماعه بمجلس الوزراء.

وتقدم سامى هاشم بالشكر للحكومة لسرعة تقديمها تعديل تشريعى لتنظيم عملية اتخاذ اجراءات لمواجهة الازمات أو اى جائحة وفقا لغطاء قانونى.