شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى التعقيم بالوطنية للانتخابات: سنعقم جميع اللجان على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد طه النمس، استشارى التعقيم بالهيئة الوطنية للانتخابات، إنه سيتم تعقيم جميع اللجان الانتخابية على مستوى المحافظات، مضيفا أن الهدف الحفاظ على المواطن المصرى.

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وأضاف محمد طه النمس فى تصريحات له، أنه سيتم توفير بوابات تعقيم بجميع اللجان الانتخابية، وتخصيص اثنين من فريق التعقيم ومهندس، داعيا المواطنين للمشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراؤها بالداخل يومى الثلاثاء والأربعاء.

وتابع الدكتور محمد طه النمس، قائلا: "كلفنا من الهيئة الوطنية للانتخابات لتعقيم اللجان على مستوى الجمهورية، سيتم تعقيم كل اللجان بالقرى والنجوع والمحافظات، عقمنا من قبل لجان الثانوية العامة ولم تظهر حالة إصابة أو كورونا واحدة ونجحنا، سيتم تعقيم الناخب والكشف على درجة حرارته قبل الدخول للتصويت".