شكرا لقرائتكم خبر عن نشطاء يتداولون فيديو لـ"الحوينى" يحرم تعليم الفتيات: اختلاط غير جائز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعاد نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعى تداول فيديو قديم للداعية السلفى ابو إسحق الحوينى يفتى خلاله بتحريم دراسة الفتيات فى الجامعات بحجة أنه اختلاط محرم.
وتزامن عودة الفيديو القديم، مع الاستعداد لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للعام الجامعى الجديد، بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة، حيث يزعم الحوينى خلال الفيديو أن كل البنات الدارسات فى جميع الكليات آثمات فى حكم الشريعة الإسلامية.
ويروى خلال الفيديو قصة فتاة قالت لأسرتها انها لن تستكمل تعليمها فى كلية الحقوق، بسبب أنها سمعت فتوى الحوينى يقول فيها إن دراسة البنات فى الكليات التى تتضمن اختلاطا غير جائز شرعا.
ويظهر الحوينى خلال الفيديو تمسكا برأيه بزعم أنه رأى شرعى.
تجدر الإشارة الى أن دار الافتاء سبق أن أصدرت فتوى فى نوفمبر 2003 أكدت فيها ان الاختلاط بين الرجال والنساء في المدارس والجامعات وغيرهما لا مانع منه شرعًا ما دام كان ذلك في حدود الآداب والتعاليم الإسلامية.
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