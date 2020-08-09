شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى يكشف إجراءات تعقيم اللجان المخصصة لانتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور رمضان حسن استشارى تعقيم و تطهير لمكافحة الآفات إنه تم تكليفه من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات لتعقيم لجان انتخابات مجلس الشيوخ ب 25 محافظة، مضيفا:"سبق لنا التعامل مع لجان الثانوية العامة و تم تعقيم اللجان و تمت الامتحانات بسلام".

وأضاف رمضان حسن فى تصريحات له، أنه بناء على ما تم خلال امتحانات الثانوية العامة تم تحديد امتحانات الجامعات و العام الدراسى المقبل، موضحا أنه سيتم تعقيم لجان الانتخابات قبل التصويت ب 24 ساعة فى اليوم الأول و الثانى .

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و لفت الدكتور رمضان حسن استشارى تعقيم و تطهير لمكافحة الآفات إلى أن هناك جهات مشتركة معهم فى توفير بوابات التعقيم باللجان الانتخابية لضمان سلامة الناخب ، مطالبا المواطنين بالمشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ قائلا :" اللجان الانتخابية ستكون آمنه ، فيه أمان فى التعقيم، لنا تجارب سابقة ناجحه يستطيعوا أن يمارسوا حياتهم دون أى خوف ".