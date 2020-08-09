شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الجميل: انطلاق انتخابات "الشيوخ" يوم عيد.. ورسالة قوية بأن مصر أكبر من كل التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رجل الأعمال أيمن الجميل، إن انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، بتصويت المغتربين المصريين فى عشرات الدول حول العالم، قبل نحو يومين من التصويت داخل مصر، بمثابة يوم عيد وعُرس ديمقراطى حقيقى، كما أنه رسالة بالغة القوة بأن الدولة المصرية صلبة ومستقرة رغم التحديات الوطنية والعالمية، وأنها رغم كل الالتزامات الوطنية والاقتصادية تظل قادرة على الوفاء بالاستحقاقات الدستورية ومتطلبات بناء حياة سياسية ثرية ومتنوعة.

وأضاف رجل الأعمال البارز، أن الشهور الطويلة الماضية تركت آثارا قاسية على الاقتصاد العالمى، وأرهقت أغلب دول العالم بفعل الضغوط على القدرات الإنتاجية والمؤسسات الصحية وسلاسل الإمداد والأسواق، لكن رغم كل تلك التحديات نجحت الدولة المصرية فى استكمال خطواتها الطبيعية على صعيد خطط البناء والتنمية والمشروعات القومية، واليوم تواصل هذا المسار الطبيعى باستيفاء الاستحقاق الدستورى وبدء رحلة تشكيل الغرفة البرلمانية الثانية. متابعا: "طوال ستة أشهر منذ بدء ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، نعيش ملحمة وطنية عظيمة تتضافر فيها جهود كل المؤسسات والكيانات الرسمية والأهلية، حتى نجحنا فى عبور المرحلة الأصعب فى تلك الأزمة العالمية، ونقترب الآن من مرحلة تجميد الخطر وعدم تسجيل إصابات جديدة، وفى أثناء تلك الجهود نجحت الحكومة فى إنقاذ الاقتصاد ومساندة الشركات ومد مظلة الحماية الاجتماعية لملايين المواطنين والعمالة غير المنتظمة، كما نظمت امتحانات الثانوية العامة بنجاح باهر، وتستعد لأضخم استحقاق انتخابى يشهده العالم حاليا، بينما ما تزال هناك دول كبرى عاجزة عن تجاوز المحنة أو استعادة استقرارها الاقتصادى والاجتماعى والسياسى".

وأوضح "الجميل" أن ضغوط الأزمة حول العالم فرضت على الهيئة الوطنية للانتخابات والبعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج أن يكون التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ عن بُعد، من خلال البريد السريع بدون زيارة السفارات والقنصليات، مؤكدا أن تلك الطريقة قد تمثل ضغطا اقتصاديا على شريحة كبيرة من المصريين فى الخارج، لكنه رغم ذلك يثق فى أن نسب المشاركة ستكون جيدة بدرجة مدهشة، لتضيف نجاحا جديدا لمسار النجاحات التى حققتها مصر طوال فترة الأزمة، لنثبت عمليا من خلال هذا الاستحقاق وتفاعل المغتربين معه أننا قادرون على تجاوز العقبات بالداخل والخارج، وأننا بعدما نجحنا فى إدارة ملف الوباء على امتداد مصر، أصبحنا نمارس حياتنا الطبيعة ونمارس حقوقنا الوطنية بصورة مستقرة وآمنة، حتى فى بعض الدول والمجتمعات التى ما تزال مكبلة بالمخاوف والضغوط الناجمة عن كورونا وما يثيره من موجات هلع عالمية.

وشدد رجل الأعمال أيمن الجميل على ضرورة أن يترجم المصريون تلك الحالة عمليا مع انطلاق التصويت بعد غد فى أكثر من 14 ألف لجنة انتخابية على امتداد مصر، لا سيما أن الدولة استعدت بكل أجهزتها لتنظيم هذا العرس الانتخابى والديمقراطى وفق أعلى معايير السلامة والضوابط الاحترازية من تطهير وتعقيم للصناديق ومقرات التصويت، وضبط عمليات المشاركة وفق قواعد الوقاية والتباعد الاجتماعى، لافتا إلى أن تجربة امتحانات الثانوية العامة التى جرت داخل أضعاف هذا العدد من اللجان، وفى آلاف المدارس بكل أنحاء الجمهورية، دون تسجيل أية حالات إصابة أو انتشار للعدوى بين الطلاب والمعلمين، بمثابة رسالة أمان واطمئنان لملايين الناخبين الذين سيتدفقون على لجان الاقتراع وهم واثقون تماما فى دقة الإجراءات المتبعة من جانب الأجهزة الصحية والأمنية والقضائية، وفى اهتمام الدولة بسلامتهم والتركيز عليها بنفس درجة التركيز والاهتمام بإنجاز هذا الاستحقاق الدستورى وتشكيل مجلس شيوخ قوى ومعبر عن الإرادة الشعبية، خاصة أن تلك الخطوة بمثابة رسالة للعالم باستقرار مصر وثبات جبهتها الداخلية، وهو أمر سينعكس بالضرورة على الاقتصاد فى صورة مزيد من الاستثمارات والمشروعات والوظائف، ليصبح هذا العيد الديمقراطى عيدا تنمويا أيضا.