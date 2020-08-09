شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبة الامتناع عن التصويت بمجلس الشيوخ والإجراءات الوقائية للناخبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى الاستعدادات لإجراء انتخابات المصريين بالداخل يومى الثلاثاء والأربعاء القادمين، لمجلس الشيوخ، وأكد المستشار لاشين إبراهيم ،رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني والتخلف عنها تخلف عن أداء هذا الواجب، موضحا أن الدولة تتحمل أعباء كثيرة وتكاليف باهظة من أجل إتمام الاستحقاق الدستورى المتمثل فى انتخابات مجلس الشيوخ، وهو ما يحتم على المواطنين ضرورة المشاركة بكثافة فى تلك الانتخابات وعدم التقاعس عن أداء دوره تجاه بلده كمواطن مصرى.

ووفرت الهيئة الوطنية كافة التدابير الصحية الآمنة التى تمكن الناخب من الإدلاء بصوته وسط أزمة فيروس كورونا..

ونرصد فى ذلك عقوبة الامتناع عن التصويت وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، والتدابير التى وفرتها الهيئة لتأمين الناخب صحيا:

- تصل غرامة الامتناع عن التصويت لـ 500 جنيه لكل من يتخلف عن أداء واجبه الوطنى دون عذر.

- تم تعقيم اللجان قبل وخلال الاقتراع وبعد الانتهاء من الاقتراع في اليومين الأول والثانى، والإعادة.

- فرض ارتداء الكمامة على كل أطراف العملية الانتخابية من الناخب للمرشح للجان.

- توفير الكمامات أمام المجمع الانتخابي، وقفازات خاص به.

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- عدم استخدام الحبر الفسفورى، والاكتفاء بالتوقيع في الكشوف

- تكليف موظف مختص لمراعاة المسافات بين الناخبين وتنظيمها

- تخصيص موظف بكل لجنة فرعية للتعرف على شخصية الناخب بسبب ارتداء الكمامات.

- تخفيض عدد الناخبين في كل لجنة فرعية مع زيادة عدد اللجان ذاتها .

- الإلزام بوجود سيارة إسعاف أمام لجان الانتخابات .