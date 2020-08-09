رئيس جامعة بني سويف: 228 طالبًا أدوا اختبارات القدرات في 3 كليات

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأحد، أن عدد طلاب الثانوية العامة الذين أدوا اختبارات القدرات بكليات الفنون التطبيقية، والإعلام والتربية الرياضية، بلغ 228 طالبًا وطالبة بعد فتح باب الاختبارات أمس السبت.

أوضح أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي أثناء الاختبارات، والتنبيه عليهم بضرورة إحضار كافة الأدوات الشخصية حرصا على سلامتهم.

وأضاف الدكتور منصور حسن أن عدد الطلاب المتقدمين لكلية التربية الرياضية بلغ 153 طالبا، وكلية الفنون التطبيقية 45 طالبًا، والإعلام 30 طالبًا، لافتًا إلى أن الجامعة مستمرة في استقبال رغبات طلاب الثانوية لإجراء اختبارات القدرات حتى 20 أغسطس الجاري.

وأشار رئيس جامعة بنى سويف إلى أنه لن يجري قبول أي طالب بهذه الكليات إلا بعد إجراء هذه الاختبارات، ويمكن للطلاب التقدم عبر موقع التنسيق على الحكومة الإليكترونية ويحدد الموقع يوم الاختبار واسم الكلية والجامعة، مضيفا أنه يمكن اختبار طلاب السنوات السابقة بالكلية وفق قواعد التوزيع الجغرافي، بعد الحصول على بيان حالة من الكلية المقيد بها الطالب.