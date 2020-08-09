صور.. لجان لفحص "المناحل" وتسهيل إجراءات ترخيصها في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

شكلت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، لجانًا مرورية لمتابعة فحص خلايا النحل، والاطمئنان على سلامة الطائفة، وتقديم الدعم الفني لمسئولي المناحل.

وجه المهندس محمد الزواوي، وكيل وزارة الزراعة، بتذليل أية عقبات تواجه مسئول المنحل، مؤكدا على ضرورة التواصل مع إدارة الإنتاج الحيواني بالمديرية أو الأقسام بالإدارات لاستخراج التراخيص الخاصة بالنشاط طبقا للقرار الوزاري رقم 1325 لسنة 2018.

ويسمح بإصدار تراخيص تشغيل مؤقتة لمدة عام للمناحل ومنتجاتها المقامة بالفعل قبل صدور هذا القرار دون التقيد بالأبعاد الوقائية، وتجدد سنويا لحين توفيق الأوضاع.

ويصدر الترخيص خلال 15 يومًا من تاريخ ورود المعاينة الفنية الثلاثية والتي تضمن صلاحية النشاط في استخراج ترخيص تشغيل.