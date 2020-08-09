"رادارات الجيزة" تلتقط 200 مخالفة خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: حملات مرورية مستمرة تشنها الإدارة العامة لمرور الجيزة تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق. خلال الساعات الـ24 الماضية واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم. ‫وأسفرت جهود الحملات بقيادة اللواء محمد عامر، مدير مرور الجيزة -خلال 24 ساعة- عن ضبط 3784 مخالفة مرورية، تتصدرها نموذج 125 بـ1473 مخالفة تليها الانتظار الخاطئ بـ1443 مخالفة. كما تم التصالح في 9 مخالفات و5 مخالفات عدم ارتداء كمامة طبية، والتصدي لـ 14 موقفا عشوائيا بمطالع ومنازل الكباري، وتحرير 200 مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار" وحجز 5 مركبات "توك توك" مخالفة.

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