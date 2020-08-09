محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:
وجه محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، مديري المديريات ورؤساء المدن والمراكز والقرى برفع درجة الاستعداد لانتخابات مجلس الشيوخ التي تنطلق بعد غد الثلاثاء.
كما وجه محافظ الأقصر، خلال اجتماع عقده مع مسئولي المحافظة، بتهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم، والمرور الميداني للتأكد من جاهزية جميع المقرات وتلافى أي سلبيات لإنجاح سير العملية الانتخابية، وإزالة أي معوقات يمكن أن تؤثر على انتظام العملية الانتخابية، والتشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا من تعقيم وتطهير مستمر للمقار الانتخابية.
وأصدر المحافظ قرارا بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة العملية الانتخابية ووجه بضرورة حث المواطنين على النزول والمشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ الأقصر يشكل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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