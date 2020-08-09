إحالة عاطلين للمفتي بعد قتل سائق وسرقة "توك توك" في قليوب

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار محمد رشاد عبد الرحمن رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أشرف فتحي ويصا، ومحمد حفني سليم، بأمانة سر رضا جاب الله، بمعاقبة عاطلين بإحالة أوراقهما إلى فضيلة المفتي للتصديق على الحكم بإعدامهما لقتلهما سائقًا، والاستيلاء على "توك توك"، وإلقاء جثته على الطريق، بقرية كفر أبو جمعة دائرة مركز قليوب.

كان مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز قليوب، بالعثور على جثة "محمد. ا. ح" 28 سنة، سائق توك توك، ملقاة على جانب الطريق، بقرية كفر أبوجمعة دائرة المركز، وبها إصابة عبارة عن طلق ناري خرطوش أعلى منتصف الظهر.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، عاطلين، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رئيس مباحث مركز قليوب من ضبط المتهمين، "د. م. د " 18 سنة، و"هـ. ص. ا" 21 سنة، وبحيازتهما فرد خرطوش، وطلقة من ذات العيار، وسلاح أبيض "مطواة"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.