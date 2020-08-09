لبنان / محتجّون يحاولون إقتحام البرلمان وقوّات مكافحة الشغب تتصدى بالغاز المسيل للدموع

أكدت مراسلة "سكاي نيوز" أن آلاف المحتجين تجمّعوا وسط بيروت وتحديدا بالقرب من مجلس النواب، مشيرة إلى أن بعضهم حاول إقتحام مقر البرلمان .

وقد أكدت أن المحتجين جوبهوا بالغازات المسيلة للدموع من قبل وحدات مكافحة الشغب اللبنانية.

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وقد توافد عدد كبير من المحتجين على ساحة الشهداء إحتجاجا على ما خلفه الإنفجار الأخير بمرفأ بيروت من قتلى وجرحى ومفقودين وخسائر مادية.

وقد طالب المحتجون بمحاسبة المسؤولين عن انفجار بيروت.