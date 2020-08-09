هزة أرضية تضرب بغداد

ضربت هزة أرضية خفيفة، صباح اليوم الأحد، العاصمة العراقية، بغداد.
ونقلت قناة "السومرية"، صباح اليوم الأحد، عن مواطنين أن هزة أرضية ضربت بعض مناطق العاصمة بغداد، خصوصًا وسطها وشرقها.
وأضافوا‘ أنهم شعروا بالهزة شعورًا خفيفًا، دون ذكر المزيد
ومن آخريات الزلازل التي شهدتها العراق، في السابع من شهر يوليو الماضي، حينما أعلنت إيران عن تسجيل زلزال بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر، ضرب منطقة في غربإيران، متاخمة للحدود العراقية.
وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، ضرب الزلزال قضاء قصر شيرين في محافظة كرمانشاه، غربي البلاد.
وفي السابع والعشرين من شهر مارس الماضي، أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق، تسجيل هزة أرضية بقوة 3.3 على مقياس ريختر، شمال شرقي منطقة أم قصر في محافظة البصرة.
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