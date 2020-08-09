سوريا.. حالة وفاة و15 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" عن حالة وفاة واحدة وإصابات جديدة بكورونا في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وذكرت هيئة الصحة في الإدارة أن حالة الوفاة كانت مساء أمس في محافظة الحسكة،

بينما تم خلال الـ24 ساعة الأخيرة اكتشاف 15 إصابة جديدة بالفيروس في شمال وشرق سوريا.

وأوضحت الهيئة أن حالات الإصابة تتوزع على 6 إصابات

في الحسكة، و5 في القامشلي و4 في الشهباء، وأشارت الهيئة إلى أن حالات الشفاء ارتفعت إلى خمس حالات.

وكانت الهيئة أعلنت قبل ذلك تسجيل 86 إصابة في مناطقها، ليرتفع بعد اليوم عدد حالات الإصابة بكورونا إلى 101 حالة، بينها 5 وفيات.