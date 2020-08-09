أعلنت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" عن حالة وفاة واحدة وإصابات جديدة بكورونا في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وذكرت هيئة الصحة في الإدارة أن حالة الوفاة كانت مساء أمس في محافظة الحسكة،بينما تم خلال الـ24 ساعة الأخيرة اكتشاف 15 إصابة جديدة بالفيروس في شمال وشرق سوريا.
وأوضحت الهيئة أن حالات الإصابة تتوزع على 6 إصاباتفي الحسكة، و5 في القامشلي و4 في الشهباء، وأشارت الهيئة إلى أن حالات الشفاء ارتفعت إلى خمس حالات.
وكانت الهيئة أعلنت قبل ذلك تسجيل 86 إصابة في مناطقها، ليرتفع بعد اليوم عدد حالات الإصابة بكورونا إلى 101 حالة، بينها 5 وفيات.
كانت هذه تفاصيل خبر سوريا.. حالة وفاة و15 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.