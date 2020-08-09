تفجير بيروت.. وزيرة الإعلام اللبنانية تعتذر للشعب وتستقيل من منصبها

أعلنت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد يوم الأحد استقالتها، وعزت ذلك إلى إخفاق الحكومة في تنفيذ إصلاحات وإلى الانفجار الهائل الذي هز بيروت يوم الثلاثاء.



وقالت الوزيرة في مؤتمر صحفي "أعتذر من اللبنانيين الذين لم نتمكن من تلبية طموحاتهم. التغيير بقي بعيد المنال، وبما أن الواقع لم يطابق الطموح وبعد هول كارثة بيروت أتقدّم باستقالتي من الحكومة".



وفي وقت سابق استقال 5 نواب من البرلمان اللبناني احتجاجاً على التعامل الحكومي مع الكارثة والفساد المستشري في البلاد.



والثلاثاء وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، أدى إلى دمار هائل وخسائر مادية بشرية كبيرة.



ووفق تحقيقات أولية، وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.



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