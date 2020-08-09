حريق هائل في سوق تجاري بجزيرة كيش الإيرانية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 أغسطس 2020 01:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 أغسطس 2020 01:15 مساءً - مشاركة

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واندلعت النيران اليوم الأحد في أحد أهم الأسواق التجارية بجزيرة كيش في الخليج العربي.

وقالت وكالة أنباء ”جوان“ التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومي إن ”حريقاً واسعاً اندلع في مجمع برديس 1 التجاري بجزيرة كيش جنوب إيران“.

ونقلت الوكالة عن رئيس جمعية التجار في جزيرة كيش، سادات نجفي قوله ”إن الحريق واسع النطاق ولا يزال مستمراً“، مضيفا أن ”الحريق اشتد مع وصوله إلى المحال المخصصة لبيع الملابس، وأن رجال الإطفال يحاولون احتواء الحريق“. ولم يكشف نجفي عن حجم الخسائر والأضرار.

واتسعت دائرة الحرائق والانفجارات التي استهدفت العديد من المصانع والشركات ومحطات الطاقة في إيران في الفترة الأخيرة، وكان من أهمها استهداف محطة نطنز النووية وسط البلاد مطلع تموز/ يوليو الماضي.