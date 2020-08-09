كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بريطانيا تعين قائدا جديدا للتعامل مع عبور قناة المهاجرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عينت السلطات في بريطانيا، اليوم الأحد، قائدًا لقيادة ردها على معالجة عبور القوارب الصغيرة غير القانونية عبر القنال. خلق دور جديد بعد موجة من المهاجرين الوافدين على الساحل الإنجليزي الجنوبي.

عينت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، دان أوموني، أحد أفراد مشاة البحرية الملكية السابقة، قائدًا جديدًا لتهديد القناة السرية البريطانية، قائلًا، إنه سيعمل مع فرنسا لجعل مسار القناة غير صالح لعبور القوارب الصغيرة.

مستفيدًا من موجة الطقس الحار والظروف البحرية الهادئة، قام مئات الأشخاص، بمن فيهم الأطفال والنساء الحوامل، بعبور 33 كم (21 ميلًا) في سفن صغيرة في الأيام الأخيرة.

وفي سياق منفصل، انفجار هائل شهدته بريطانيا، مساء اليوم السبت، في ميناء ساسكس تسبب فى اندلاع حريق كبير، حسبما جاء بصحيفة "ذا صن" البريطانية في نبأ عاجل منذ قليل.

Advertisements

وقد سبب الانفجار اندلاع حريق هائل، وأوضح شهود عيان على بعد أميال من الحريق عن رؤية أعمدة من الدخان الأسود، بينما هرع رجال الإطفاء إلى موقع الحادث فى مستودع بمنطقة نيوهافن شرق ساسكس فى الساعة 9:30 صباح اليوم.

ورأى شهود عيان أعمدة الدخان الأسود من بعيد خلال استمتاعهم بأشعة الشمس اليوم على الشاطئ فى برايتون، على بعد حوالى عشرة أميال، فيما قامت فرق الإطفاء بإخلاء المبنى، وقد تم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

ومع ذلك تم حث الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من الحريق على إبقاء النوافذ مغلقة، حيث يأتى هذا الانفجار تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة فى بريطانيا إلى نحو 37 درجة مئوية.

ونقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن عضو مجلس المنطقة جاى برويرتون: "انفجار وحريق عملاق فى منطقة نيوهافن الصناعية.. الدخان شوهد على طول الساحل".