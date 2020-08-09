كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الهند تبدأ فحص الصندوق الأسود للطائرة بعد تحطمها المميت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ المحققون الهنود، اليوم الأحد، فحص الصندوق الأسود لطائرة بوينج 737 التي تجاوزت مدرجًا في محاولتها الثانية، مما أسفر عن مقتل 18 شخصًا في أسوأ حادث طيران تشهده البلاد منذ عقد.

في مقابلة مع شريك وكالة "رويترز"، وكالة أنباء آسيا الدولية، اليوم الأحد، قال أنيل كومار، رئيس المديرية العامة للطيران المدني في الهند، إن البلاد ستفتح النصوص المسترجعة للمحققين الدوليين، وكذلك الشركة المصنعة بوينج (BA.N).

وأضاف "كومار": "فقط بعد إجراء تحقيق شامل وغير متحيز، يمكننا معرفة ما حدث بالضبط".

وأكد مسؤول في مراقبة الحركة الجوية مطلع على الحادث هذه النسخة من الأحداث، مضيفًا أنه من غير المعتاد محاولة الهبوط في المطار مع رياح خلفية، والتي تستخدم عادة للإقلاع.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث لوسائل الإعلام لـ"لرويترز": "يبلغ طول المدرج في كاليكوت حوالي 2700 متر وقد لامست الطائرة الأرض بعد عبورها 1000 متر من الطول، مما يترك مساحة أقل لإيقاف الطائرة".

وأضاف: "كان الجو عاصفًا وممطرًا وكان سطح المدرج مبللاً. في مثل هذه الحالات يكون الطقس ديناميكيًا".

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وأوضح: "عادةً ما تهبط الطائرة وتغادر في مواجهة رياح معاكسة لأن الرياح الخلفية تزيد من سرعة الطائرة."

تجاوزت طائرة الخطوط الجوية الهندية إكسبريس، التي كانت تعيد الهنود الذين تقطعت بهم السبل في دبي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، مدرج مطار كاليكوت الدولي وسط هطول أمطار غزيرة بالقرب من مدينة كوزيكود الجنوبية يوم الجمعة.

سقطت الطائرة في واد وانكسرت إلى نصفين.

يُعرف مدرج المطار البالغ طوله 2700 متر باسم "سطح الطاولة"، وهو مصطلح طيران يشير إلى المدارج ذات الانحدار الحاد في أحد الطرفين أو كلاهما.

إنها لا تترك مجالًا للخطأ إذا تجاوز الطيار المدرج ، إما من خلال خطأ بشري أو عطل ميكانيكي.

في وقت متأخر من يوم السبت، قال "كومار" لشبكة CNN-News18 في مقابلة، إن الطيار قام بمحاولة هبوط فاشلة في مواجهة رياح معاكسة ثم قام بالاقتراب الثاني مع رياح خلفية، وهبط على مسافة 1000 متر على المدرج.

ولم يرد متحدث باسم طيران الهند على الفور على طلب للتعليق. وقالت الشركة بالفعل إنها ستدفع تعويضات لأسر المتوفين.