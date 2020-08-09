كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر جيش الاحتلال يعترف بإسقاط طائرة تابعة له بالجولان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسقط جيش الاحتلال الإسرائيلي، طائرة من دون طيار (درون) تابعة له بصواريخه، حين استهدفها فوق مرتفعات الجولان السوري المحتل معتقدا أنها قادمة من داخل الأراضي اللبنانية.

وقال جيش الاحتلال، إنه "أسقط طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي ليلا قرب جبل الشيخ في هضبة الجولان، بعد الاشتباه في أنها جاءت من الأراضي اللبنانية"، ووفقًا لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، منذ قليل، بوقوع اانفجارات على الجانب اللبناني للحدود مع إسرائيل.

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وقد أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا انفجار بيروت إلى 154 شخصًا، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت، انفجارًا ضخمًا، مما أسفر عن مقتل وإصابة المئات فضلا عن الأضرار المادية الفادحة.

وقد أفادت التقارير الواردة من بيروت بأن الانفجار الذي وقع في منطقة مرفأ بيروت كان شديدا وأدى إلى خسائر في مناطق تبعد عنه كيلومترات.

وكان وزير الصحة اللبناني حمد حسن، أكد في وقت سابق مقتل 27 شخصا وإصابة نحو 2500 آخرين نتيجة الانفجار، كما قال الصليب الأحمر اللبناني إن المصابين بالمئات.