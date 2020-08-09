كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر قتيل و34 جريحا إثر سقوط حافلة من الطريق السريع في المجر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي شخص مصرعه وأُصيب 34 في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد عندما خرجت حافلة تقل ركاب بولنديين عن طريق سريع في المجر وسقطت في حفرة، حسبما أعلن متحدث باسم خدمات الطوارئ الوطنية.

ونقلت وكالة الأنباء المجرية MTI عن المتحدث بال جيورفي قوله: "أصيب ثلاثة أشخاص بينهم طفل في الخامسة من العمر بجروح خطيرة."، كما أوردت وكالة "رويترز".

أرسلت خدمات الطوارئ المجرية طائرتي هليكوبتر و 14 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث.

وقالت الشرطة المجرية، في بيان، إن سبب الحادث لم يتضح على الفور.