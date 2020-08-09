كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ناسا تكشف حجم الضرر الناجم عن انفجار بيروت (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صور خاصة بفريق التصوير والتحليل المتقدم السريع (ARIA) التابع لوكالة ناسا الأمريكية، بالتعاون مع مرصد الأرض في سنغافورة، اليوم الأحد، الحجم المحتمل للضرر الناجم عن الانفجار الهائل الذي ضرب مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت في 4 أغسطس.

وتُظهر بيانات الرادار الفضائي تغيرات في سطح الأرض قبل وبعد حدث كبير مثل ما يحدث عند وقوع زلزال، حيث تمثل على الخريطة النقاط "البيكسلات" الحمراء الداكنة، مثل تلك الموجودة داخل وحول مرفأ بيروت، الضرر الأشد.

وتضررت المناطق باللون البرتقالي بشكل متوضح، فيما من المرجح أن تكون المناطق ذات اللون الأصفر قد تعرضت لضرر أقل إلى حد ما، حيث يمثل كل بكسل ملون مساحة 30 مترًا، بحسب ما نقل موقع "ناسا".

هذا وكان قد هز العاصمة اللبنانية بيروت انفجار هائلا، وأوضح التحقيقات أن الانفجار ضرب مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وسط حالة من الهلع بين السكان .

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كما اندلع حريق كبير في مستودع المفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، وترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وكشفت مصادر أن "الانفجار أسفر عن وقوع إصابات وأضرار في المنازل والسيارات بعدد من أحياء بيروت جراء الانفجار الذي هز المدينة"، ونقلت سيارات الإسعاف عشرات المصابين إلى المستشفيات وسط دعوات للتبرع بالدم.

ويأتى ذلك فى ذكرى مرور 15 عاما على مقتل الزعيم السابق رفيق الحريري في تفجير شاحنة ملغومة ببيروت كان بداية لاضطراب الأوضاع الإقليمية، تصدر محكمة أسستها الأمم المتحدة حكمها على أربعة متهمين من حزب الله يوم الجمعة المقبل.

وكان قد تم محاكمة الأعضاء الأربعة في جماعة حزب الله غيابيا بتهمة التخطيط والإعداد للتفجير الذي شهدته العاصمة اللبنانية في 2005، وأسفر عن مقتل رئيس الوزراء اللبناني آنذاك الذي قاد حملة إعمار لبنان بعد حربه الأهلية الطويلة.

وأدى اغتيال رفيق الحريري، إلى احتجاجات شعبية في بيروت وموجة من الضغط الدولي أرغمت سوريا على إنهاء وجودها العسكري الذي ظل قائما في لبنان على مدى 29 عاما بعد أن ربط محقق عينته الأمم المتحدة بينها وبين التفجير.