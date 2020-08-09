كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تجاوز حالات الإصابة بفيروس كورونا في روسيا 885 ألف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغت السلطات في روسيا عن 5189 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأحد، ما يرفع عدد الإصابات على مستوى البلاد إلى 887.536 حالة، وهو رابع أكبر عدد من الحالات في العالم.

وقالت فرقة العمل الروسية الخاصة بفيروس كورونا، إن 77 شخصًا لقوا حتفهم خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما رفع عدد القتلى الرسمي إلى 14931، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وقد أجرت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأحد، أكثر من 30.6 مليون اختبار لـ كوفيد 19 في روسيا، مع مراقبة أكثر من 241000 شخص.

Advertisements

وأصدرت منظمة حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان في روسيا، روسبوتربنادزو، بيانًا رسميًا قالت فيه: "أجرينا أكثر من 30.6 مليون اختبار لفيروس كورونا في روسيا، ولا يزال 241925 شخصا تحت الإشراف الطبي، مضيفة أنه تم إجراء 298 ألف اختبار في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأبلغت منظمة الصحة العالمية، عن أكثر من 284 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في جميع أنحاء العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض إلى 19.1 مليون.

في الوقت نفسه، تم تسجيل 6565 حالة وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا على مستوى العالم خلال الفترة المحددة ، مما رفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 716.075.

ولا تزال الولايات المتحدة لديها حالات أكثر من أي دولة أخرى، مع أكثر من 4.9 مليون حالة، بما في ذلك أكثر من 161 ألف حالة وفاة وأكثر من 1.6 مليون شخص تعافوا.