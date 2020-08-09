كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "ماكرون" يستضيف مؤتمر المانحين للبنان المنكوبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزعماء سياسيين آخرين، اليوم الأحد، في مؤتمر عبر الفيديو للمانحين أقرته الأمم المتحدة لزيادة الإغاثة الطارئة للبنان بعد الانفجار الهائل هذا الأسبوع في العاصمة بيروت.

وزار "ماكرون" بيروت يوم الخميس، وهو أول زعيم عالمي يقوم بذلك بعد الانفجار، ووعد بأن المساعدات الإنسانية ستأتي للشعب اللبناني، لكن هناك حاجة إلى إصلاح سياسي عميق لحل مشاكل البلاد وتأمين دعم على المدى الطويل، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقال "ماكرون" للحشود الذين استقبلوه: "أضمن لكم أن هذه المساعدة (لإعادة الإعمار) لن تذهب إلى أيدي الفاسدين".

كان لبنان بالفعل غارقًا في أزمة سياسية واقتصادية عميقة عندما وقع الانفجار في مينائه الرئيسي يوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل 158 شخصًا وإصابة أكثر من 6000 وتدمير مساحات شاسعة من المدينة.

قد تصل تكلفة إعادة إعمار بيروت إلى مليارات الدولارات. يتوقع الاقتصاديون أن الانفجار قد يمحو ما يصل إلى 25٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

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ويشعر كثير من اللبنانيين بالغضب من استجابة الحكومة ويقولون، إن الكارثة سلطت الضوء على إهمال النخبة السياسية الفاسدة. اقتحم محتجون وزارات حكومية في بيروت ودمروا مكاتب جمعية مصارف لبنان يوم السبت.

كان هناك فيض من التعاطف مع لبنان من جميع أنحاء العالم هذا الأسبوع وأرسلت العديد من الدول دعمًا إنسانيًا فوريًا مثل الإمدادات الطبية، ولكن كان هناك غياب لالتزامات المساعدات حتى الآن.

سيشارك "ترامب" في مؤتمر عبر الفيديو، وغرد قائلًا: "الكل يريد المساعدة!".

وقال وزير الخارجية الألماني، إن ألمانيا ستلتزم بمساعدات طارئة إضافية بقيمة 10 ملايين يورو (11.79 مليون دولار) بالإضافة إلى مساهمات الإنقاذ الجارية بالفعل.

وامتنع مساعد "ماكرون" يوم السبت عن تحديد هدف للمؤتمر. وقال المسؤول، إن المساعدات الطارئة ضرورية لإعادة الإعمار والمساعدات الغذائية والمعدات الطبية والمدارس والمستشفيات.

ومن المتوقع أن ينضم ممثلو بريطانيا والاتحاد الأوروبي والصين وروسيا ومصر والأردن إلى المؤتمر الذي يستضيفه ماكرون من معتكفه الصيفي على الريفييرا الفرنسية. وقال مسؤول قصر الإليزيه إن إسرائيل وإيران لن تشاركا.