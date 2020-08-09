كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الهند تسجل أكثر من 64 ألف حالة إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد، 64 ألفا و399 حالة إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.

وبحسب وزارة الصحة الهندية، ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 2153011.

وأفادت قناة (إن.دي.تي.في.) الهندية، بأن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 43 ألفا و379 حالة، وذلك عقب تسجيل 861 حالة وفاة جديدة.

أعلنت وزارة الصحة في الهند، اليوم الجمعة، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، تخطى مليوني حالة، وسط مخاوف من تفاقم الوباء في البلد الآسيوي الذي يعد ثاني دولة في العالم من حيث عدد السكان.

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وسجلت وزارة الصحة الهندية، 62538 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 2027075 اصابة.

وكانت السلطات الهندية، أعلنت مقتل 8 مصابين بفيروس كورونا، في حريق شب في قسم الرعاية المركزة بمستشفى خاص في مدينة أحمد آباد في غرب الهند في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

وكشفت أجهزة الطوارئ، أن الواقعة حدثت نتيجة اشتعال النار في معدات الحماية الشخصية الخاصة بأحد أفراد الطاقم الطبي.