بينهم لاعبون وإداريون.. ارتفاع إصابات كورونا في صفوف فريق اتحاد طنجة إلى 23 حالة – التفاصيل

أكدت نتائج التحاليل المخبرية، التي أجراها فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، للمرة الخامسة، أمس السبت، إصابة 23 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بين إداريين، ولاعبين.
وبحسب الصفحة الرسمية لفريق اتحاد طنجة، فإن الحالات الجديدة تتوزع على 16 لاعبا، وعضوين من الطاقم التدريبي، وعضو من الطاقم الطبي، و3 أفراد من إدارة النادي، ومكلف بمعدات الفريق.
وكشف مصدر مسؤول في فريق اتحاد طنجة لـ”اليوم24″ أن المصابين الجدد لم تظهر عليهم أي أعراض إصابة بفيروس كورونا، وحالتهم الصحية مستقرة.
وسبق لفريق اتحاد طنجة أن سجل 4 إصابات بـ”كوفيد-19″ بين لاعبين، وإداريين، وحامل أمتعة الفريق.
ومن المتوقع أن تتسبب الإصابات المسجلة في ارتباك على مستوى السير العادي للحصص التدريبية الأخيرة، كما من شأنها، أيضا، أن تهدد مسيرة الفريق في مبارايات الجولة الـ21 من منافسات الدوري الاحترافي.
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