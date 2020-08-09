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شرعت السلطات المحلية بمدينة طنجة، مساء أمس السبت، في عملية إغلاق سوق القرب بحي بنكيران بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد في صفوف تجار السوق.
وتمت عملية الإغلاق الذي سيدوم ل14 يوما، بإشراف قائد المنطقة وأعوان السلطة، وذلك بوضع عارضات حديدية على طول مساحة السوق.
وتوزعت الإصابات المسجلة على 15 تاجر بالسوق بعد إجراء تحاليل أكدت إصابتهم في وقت لاحق.
“اليوم24” حضر عملية الإغلاق، وأعد لكم هذا الفيديو:
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات طنجة تغلق سوق القرب بحي بنكيران بعد ظهور إصابات بكورونا في صفوف التجار -صور وفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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