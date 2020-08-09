شرطة أمن مطار دبي تستقبل اللبنانيين بالورود

الأحد 9 أغسطس 2020

في لفتة إنسانية تعكس مدى حرص دولة الإمارات على التخفيف من معاناة الشعب اللبناني بعد تفجير مرفأ بيروت استقبلت شرطة أمن مطار دبي الدولي اللبنانيين بالورود البيضاء مع كلمة الترحيب "حمدالله عالسلامة وأهلاً وسهلاً في وطنكم".



ولاقت تلك اللفتة ترحيبا من جانب اللبنانيين الذين توالت تعليقاتهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للترحيب بالمبادرة الإماراتية، وكان من أبرزها "عاشت الإمارات العز والكرم"، و"كل الحب لبلدنا الثاني"، و"الإمارات بلد الخير والعطاء"، و"الله يديم عزك يا إمارات العز والأمن والأمان والإنسانية".

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وتضمنت التعليقات أيضا: "بارك الله بكم وزادكم من نعيمه دائماً سباقين للخير الله يديم نعمة الأمن والأمان على بلدنا الأول وليس التاني الإمارات الحبيبة كل الاحترام والتقدير للشيوخ الكرام والشعب الطيب المحب للغير"، و"يا أحلى عالم يا إمارات. انت بالقلب والوجدان. حماك الله وزاد من عزك. بالقلب انت".

وشهد لبنان، الثلاثاء، انفجارا هائلا ناجما عن اشتعال 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم (يعادل 1800 طن من مادة "TNT" شديدة الانفجار) في مرفأ بيروت.

انفجار "الثلاثاء الأسود" أطلق عليه "هيروشيما بيروت"، نظرا لفداحته وشكل سحابة الفطر التي خلفها والدمار الذي لحق به، ما شبهه كثيرون بأنه يضاهي تفجير قنبلة نووية، ما دفع دول العالم إلى الإسراع في تقديم يد العون والمساعدة للبنان والإعراب عن تضامنها معه في هذه الفاجعة التي هزت أرجاء العاصمة.