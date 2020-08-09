شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف أراضيَ زراعيةً وسط قطاع غزة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:31 مساءً, 9 أغسطس 2020 م المناطق - الرياض قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أراضيَ زراعية وموقعا شرق مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة بعدة قذائف.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة بأن مدفعية الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودي في محيط موقع “كيسوفيم” العسكري الإسرائيلي جنوب شرق دير البلح أطلقت عدة قذائف صوب أراضي المواطنين الزراعية وموقع في المنطقة، ما أدى إلى تدمير الموقع واشتعال النيران فيه، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

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