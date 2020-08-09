شكرا لقرائتكم خبر عن 514 إصابة بكورونا في الكويت.. و225 حالة بالإمارات والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة⁩ الكويتية تأكيد إصابة 514 حالة جديدة، وتسجيل 713 حالة شفاء، و 4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ⁩ COVID-19 ، ليصبح إجمالي عدد الحالات 71,713 حالة وفي الإمارات تم إجراء 61,544 فحصاً ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات وكشفت عن 225 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 323 حالة شفاء وحالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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