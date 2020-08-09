شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 8 في حادث مروري شمال القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

لقي ثمانية مصريين حتفهم وأصيب سبعة أخرون في حادث تصادم مروري على الطريق الإقليمي دائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية 49 كم شمال القاهرة.

وقالت مديرية أمن القليوبية ، في بيان اليوم ،إنها تلقت إخطارا بوقوع حادث تصادم مروع بطريق الإقليمي دائرة مركز بنها باتجاه محافظة الشرقية وانتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى مكان الحادث.

وأشارت إلى أنه بالانتقال والفحص تبين تصادم حافلة لنقل الركاب بسيارة نقل من الخلف ما أسفر عن وفاة ثمانية أشخاص وإصابة سبعة آخرين من ركاب الحافلة.