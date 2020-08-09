أسعار الذهب في الأسواق العراقية

وسجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 345 ألف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 342 ألفاً.

أما سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي البيع 324 ألف دينار، أما سعر الشراء فقد بلغ 321 ألفاً.



(علما أن المثقال الواحد يساوي خمسة غرامات)