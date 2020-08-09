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أسعار الذهب في الأسواق العراقية

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تنشر الخليج 365 أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، في الأسواق المحلية اليوم الأحد ( 9 آب 2020).
وسجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 345 ألف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 342 ألفاً.

أما سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي البيع 324 ألف دينار، أما سعر الشراء فقد بلغ 321 ألفاً.


(علما أن المثقال الواحد يساوي خمسة غرامات)
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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