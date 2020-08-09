

قرر موكب "طرف البراق" في محافظة النجف، تأجيل فعالياته التي كان من المقرر إقامتها في شهر محرم، إلى إشعار آخر بسبب انتشار فايروس كورونا ، كذلك قرر توزيع مواد غذائية جافة إلى العوائل المتعففة وتوزيع كمامات وأوكسجين.

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كانت هذه تفاصيل خبر مع اقتراب شهر محرم.. موكب حسيني بالنجف يقرر تأجيل فعالياته وتوزيع كمامات وأوكسجين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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