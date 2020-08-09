مرجع ديني يفتي بشأن نقل جثمان المتوفي بكورونا من مقبرة الى اخرى

اصدر المرجع الديني محمد مهدي الخالصي، بشأن نقل جثمان المتوفي بكورونا من مقبرة الى اخرى. وجاء في سؤال الاستفتاء "هل يجوز نقل المدفون في المقبرة الجديدة (مقبرة ضحايا الوباء كورونا) إلى مكان آخر (داخل المقبرة القديمة) مقبرة النجف المعروفة". Advertisements وكان جواب المرجع الخالصي كالاتي: من المقررات الشرعية الإسلامية: "إن حرمة الإنسان ميتاً كحرمته حياً"؛ وعليه اتفق العلماء على حرمة العبث بجثة الميت، بما في ذلك نبش قبره وإخراج جثته، إلّا لأسباب شرعيةٍ محدودة عينوها، وحرّموا ما وراء ذلك؛ فالأصل حرمة نقل المدفون إلى مقبرة أخرى مالم تتوفر إحدى المبررات الشرعية، وليس منها مجرد (الرغبة) في النقل إلى المقبرة القديمة، فالمرء مدفون في عمله أينما دفن. والله العالم.

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