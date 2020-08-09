شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة المصرية تكشف عن رقم يتحقق لأول مرة في مواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان في مصر عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا والخروج من مستشفيات العزل بجميع أنحاء البلاد إلى 53.1% وذلك لأول مرة خاصة بعدما سجلت الوزارة 50553 حالة شفاء حتى الآن.



وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت عن خروج 1655 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 50553 حالة.

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