«التغيير بعيد المنال».. الاستقالات تضرب الحكومة والبرلمان في لبنان بعد «زلزال بيروت»

أعلنت وزيرة الإعلام اللبنانية، منال عبد الصمد، اليوم الأحد، استقالتها من الحكومة، في ظل الأزمة التي تعصف بالبلاد وسط تداعيات الانفجار الهائل في مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي.

وقالت وزيرة الإعلام، خلال مؤتمر صحفي اليوم: "أعتذر من اللبنانيين الذين لم نتمكن من تلبية طموحاتهم.. التغيير بقي بعيد المنال".

وأضافت: "أتقدم باستقالتي من الحكومة، متمنية لوطننا الحبيب لبنان استعادة عافيته في أسرع وقت ممكن، وسلوك طريق الوحدة والاستقلال والازدهار".

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وأوضحت منال عبدالصمد أن استقالتها التي قدمتها إلى الحكومة جاءت "بعد هول الكارثة الناجمة عن زلزال بيروت الذي هز كيان الوطن وأدمى القلوب والعقول، وانحناءً أمام أروحاً الشهداء وآلام الجرحى والمفقودين والمشردين وتجاوباً مع الإرادة الشعبية في التغيير".

وأكدت الوزيرة أن رئيس الحكومة اللبنانية "كان يتابع الملفات بأدق التفاصيل بحكمة وهدوء لتلبية المطالب الشعبية، التي لا سيما تلك التي رفعتها ثورة 17 تشرين"، مشيرة إلى أن "التغير بقي بعيد المنال".

وفي السياق ذاته، أعلن النائب نعمة افرام، اليوم الأحد، استقالته من البرلمان اللبناني، وهو سادس نائب يعلن استقالته منذ وقوع انفجار مرفأ بيروت.

وحتى الآن، استقال 5 نواب من البرلمان اللبناني، وهم عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب مروان حمادة، نواب كتلة حزب "الكتائب" سامي الجميل، نديم الجميل والياس حنكش، والنائبة بولا يعقوبيان.