إصابة جديدة بكورونا في الساحة الفنية المغربية

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أصيب الشاعر، والملحن المغربي، أنس العراقي، بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حسب ما أعلنه، أول أمس الجمعة.
وكشف العراقي، ابن الفنانة نادية أيوب، عبر موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، أن نتائج تحاليل فيروس كورونا، كانت إيجابية، ما أدى إلى عزله داخل المنزل.
ودعا أنس العراقي المواطنين المغاربة إلى أخذ الحيطة، والحذر من الفيروس، عبر الالتزام بالتدابير الوقائية اللازمة، وعدم الاستهتار بالفيروس.
وقبل العراقي، كانت فاتي جمالي قد أعلنت إصابتها بفيررس كورونا المستجد، أول أمس، علما أنها سبق أن تعاملت معه في الأغنية الوحيدة، التي أصدرتها بعنوان “غلطة كبيرة”.
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