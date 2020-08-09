أغلبهم من اللاعبين.. إتحاد طنجة يسجل إصابة 20 عنصرا بفيروس كورونا

سجل فريق إتحاد طنجة لكرة القدم، أمس السبت، إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ضمن صفوف اللاعبين والطاقم.

وحسب المعلومات التي حصل عليها “اليوم 24” فإن الإصابات المسجلة تفرقت على 16 لاعبا، والكاتب العام للفريق، والمدير الرياضي، ومساعد حامل الأمتعة، ومدرب الحراس، في أعلى حصيلة مصابين بكورونا يسجلها فريق بالبطولة الوطنية منذ بداية الوباء.

يذكر أن فريق إتحاد طنجة لكرة القدم في صفحته الرسمية ظهور أعراض المرض على 5 لاعبين مطلع الأسبوع الماضي، الأمر الذي نتج عنه إلغاء الحصص التدريبية ،كما أن الفريق انتظر أسبوعا كاملا لإجراء التحاليل كورونا.