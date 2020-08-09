طقس الأحد.. جو حار مع سحب منخفضة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بالسهول الداخلية، ومنطقة سوس، وشمال المنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي، وبجنوب المملكة.

ومن المرتقب تشكل سحب منخفضة كثيفة مصحوبة بكتل ضبابية فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي، والواجهة المتوسطية، وذلك خلال الليل والصباح.

وستظهر كالعادة سحب غير مستقرة مرفوقة بزخات مطرية رعدية فوق مرتفعات الأطلس ومناطقها المجاورة، والمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي، والسايس، والريف، والسهول الواقعة غرب الأطلس، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، حيث ستكون مصحوبة بهبات قوية تحت الرعد وببرد أيضا.

كما سيلاحظ انتشار سحب مدارية مصحوبة بزخات رعدية بداخل الأقاليم الجنوبية، فضلا عن مرور سحب كثيفة نوعا ما ومرفوقة ببعض القطرات المطرية المتفرقة والمحلية بسهول المحيط الأطلسي، وبالواجهة المتوسطية.

وستبقى الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق، مع هبوب زوابع رملية محلية أيضا بالأقاليم الجنوبية.

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وستهب الرياح من القطاع الشمالي معتدلة إلى قوية نوعا ما بالأقاليم الجنوبية، وبالسواحل الوسطى، ومن القطاع الشرقي بمنطقة طنجة، بينما ستهب ضعيفة القوة إلى معتدلة من القطاع الغربي، وأحيانا من الشمال فيما تبقى من الجهات.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 28 و34 درجة بشرق الأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي، وما بين 22 و28 درجة بداخل الأقاليم الجنوبية، والسفوح الجنوبية الشرقية، ومنطقة سوس، والمنطقة الشرقية، والسايس، والواجهة المتوسطية، والسهول الداخلية، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، وستكون ما بين 16 و22 درجة بمنطقة طنجة، والريف، وسهول المحيط الأطلسي، وغرب الأقاليم الجنوبية، ومرتفعات الأطلس.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 40 و46 درجة بالجنوب الشرقي، وشرق الأقاليم الجنوبية، وداخل منطقة سوس، وسهول تادلة، وتانسيفت، والرحامنة، والسايس، وما بين 34 و40 درجة بالمنطقة الشرقية، والسفوح الجنوبية الشرقية، وداخل الأقاليم الجنوبية، ومنطقة سوس، والسهول الداخلية، ومنطقة طنجة، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، وستكون ما بين 26 و34 درجة بالساحل المتوسطي، والريف، وسهول المحيط الأطلسي، ومرتفعات الأطلس.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا ما بين بوجدور والكويرة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي المناطق.