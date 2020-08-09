إصابة شابة عربية إثر جريمة طعن في بئر السبع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيبت شابة عربية (26 عاما) بجراح وصفت بأنها متوسطة، إثر تعرضها لجريمة طعن في شارع "متسادا" في بئر السبع، صباح اليوم الأحد.

وأفاد مصدر طبي، بأنه "تلقى بلاغا حول إصابة شابة من جراء تعرضها للطعن في أعقاب نشوب خلاف، ما أسفر عن إصابتها بجراح أحيلت على إثرها إلى مستشفى "سوروكا" لاستكمال العلاج".

ووفقا لادعاء الشرطة، فإن التحقيقات الأولية أشارت إلى شبهات خلاف بين أشقاء، ما أسفر عن إصابة الشابة بجراح نتيجة تعرضها للطعن.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.