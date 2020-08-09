الطيبة: إخلاء منزل مأهول بسبب حريق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شبّ فجر اليوم، الأحد، حريق في سيارة بينما كانت جاثمة بمحاذاة منزل مأهول في مدينة الطيبة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.
وفي التفاصيل، فإن ألسنة النار التهمت السيارة وسقف خشبي في المكان، ما أسفر عن إلحاق أضرار في المكان.
وعلى إثر الحريق، قام طاقم الإطفاء والإنقاذ بإخلاء المنزل وعمل على إخماد ألسنة النار حتى السيطرة عليها ومنع امتدادها نحو المنزل.
هذا، وباشر خبير الحرائق التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.
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