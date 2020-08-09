اعتقالات بالضفة والقدس واعتداءات للمستوطنين قرب نابلس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، عددا من المواطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، بينهم أسرى محررين، فيما نفذت مجموعة من المستوطنين اعتداءات على فلسطينيين بالقرب من مدينة نابلس.

وأفاد نادي الأسير باعتقال قوات الاحتلال عددا من المواطنين، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد جنود الاحتلال والمستوطنين.

في محافظة جنين، دهمت قوات الاحتلال بلدة فقوعة، واعتقلت كلا من: سياف خليل مساد، وميلاد فؤاد مساد، ومحمد جمال عرام، عقب دهم منازلهم، وتفتيشها، وجميعهم أسرى محررون.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد الشفقة، بعد دهم منزله في جنين.

وفي محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال شابا كان بداخل مركبته على حاجز عناب في ساعة متأخرة من مساء السبت.

واقتحمت آليات الاحتلال بلدة شويكة وتمركزت في عدة حارات من البلدة، دون التبليغ عن أية اعتقالات.

وفي محافظة قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حبلة، وانتشرت على محيط الجدار الفاصل، حيث فتحات تهريب العمال للداخل، وتمركزت في المكان لأكثر من ساعتين.

وفي محافظة الخليل، دهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في بلدتي السموع وبني نعيم في الخليل، وفتشتها، ونصبت عدة حواجز على مداخل المحافظة.

وداهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل وفتشتها، عرف من أصحابها: يوسف محمد المحاريق، ومنازل أبنائه، كما دهمت بلدة بني نعيم شرقا، وفتشت عدة منازل، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

Advertisements

وفي سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل مخيم الفوار جنوبا، وبيت عنون، وآخر على مدخل مدينة الخليل الغربي، فرش الهوى، وفتشت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب ليث مالك صبيح من بلدة حزما، فيما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحامها بلدة العيسوية.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الغاز، فيما استهدف الشبان دوريات الاحتلال بالمفرقعات النارية والزجاجات الحارقة.

إلى ذلك، اعتدى مجموعة من المستوطنين، فجر اليوم الأحد، على مواطنين جنوبي نابلس، وأصيب على إثرها مواطن بجروح، عقب استهداف مركبته بالحجارة على الطريق الواصل بين نابلس وقلقيلية.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، أن مستوطني "يتسهار" هاجموا مركبات المواطنين ورشقوها بالحجارة على الطريق الالتفافي بالقرب من قرية بورين.

وبين دغلس أن الأمر أدى إلى إصابة أحد المواطنين من بلدة حجة شرق قلقيلية بجروح، نقل على إثرها لمشفى درويش نزال الحكومي، لتلقي العلاج، ووصفت إصابته بالطفيفة.

واقتحم مستوطنون، منتصف الليلة الماضية، بلدة بورين ونفذوا أعمال عربدة واستفزاز بالبلدة خاصة في المنطقة الواقعة أسفل جبل سليمان.

وأفاد شهود عيان أن المستوطنين المسلحين وبينهم فتية اقتحموا البلدة في الليل وأطلقوا عبارات عنصرية، فيما تواجدت دوريات الاحتلال في المنطقة دون أن تتدخل.

وفي السياق ذاته، انتشرت دوريات لقوات الاحتلال في بلدة حوارة بعد ادعاء مستوطن بتعرض مركبته للرشق بالحجارة أثناء مرورها وسط البلدة.